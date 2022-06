Por Redação

A escolha da banca deve ser feita daqui a 60 dias. De acordo com a portaria, o edital de abertura deverá ser publicado em até seis meses, contados a partir de hoje.

“Finalmente faremos um concurso para admissão de mil novos servidores para iniciar a recomposição da força de trabalho dos servidores do INSS. Levando em consideração que nós acabamos de sair de uma pandemia que afetou o mundo inteiro e esse é um dos únicos concursos que foi autorizado, isso demonstra a sensibilidade desse governo em voltar os seus olhos para o atendimento das pessoas, principalmente das mais vulneráveis, parcela da população que é atendida nas agências do INSS”, destacou o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira.

O ministro lembrou ainda que o número de vagas não foi o quantitativo inicialmente solicitado pelo órgão, mas que já representa um avanço. “Levando em consideração todas as restrições que passamos por conta da pandemia e a consequente crise econômica no mundo, foi o número que conseguimos. Isso já demonstra a preocupação com uma autarquia tão importante como é o INSS, autarquia presente na vida de praticamente toda a família brasileira”.

Para o presidente do INSS, Guilherme Serrano, “a autorização do concurso foi uma grande conquista para recompor a mão de obra do INSS. Demonstra o compromisso do Governo Federal com a autarquia, que tem enorme relevância para o País”.

O cargo de Técnico do Seguro Social é de nível médio e oferece salário de aproximadamente R$ 6,5 mil. Os aprovados serão convocados, de acordo com a classificação, para trabalhar nas Agências da Previdência Social espalhadas pelo país.