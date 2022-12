Por Redação

A partir desta quarta-feira (07/12/2022), a gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras terá redução de R$ 0,20 e o diesel R$ 0,40 por litro.

Segundo a estatal, o preço por litro da gasolina nas refinarias passará de R$ 3,28 para R$ 3,08, uma redução de 6%. Já no caso do diesel, o preço médio do litro passará de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma redução de 8%.

É a quinta redução anunciada no preço da gasolina, desde 20 de julho. A última redução aconteceu no dia 2 de setembro. Já no preço do diesel, o último reajuste foi em 20 de setembro.

A baixa nos valores repassados às distribuidoras acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global.

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor.

É o Governo Federal pensando no consumidor e implementando ações para que o Brasil tenha um dos combustíveis mais baratos do mundo!