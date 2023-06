O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Gurupi, realiza nesta terça-feira, 20, o projeto Emprega Dueré, em parceria com a prefeitura municipal. A ação acontece das 8h às 17h, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Dueré, e funciona no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Educação.

A ação faz parte do projeto “Emprega Gurupi” e conta com a importante parceria dos municípios. O objetivo é buscar e cadastrar os trabalhadores dos municípios no Sistema do Sine, encaminhar para as vagas de emprego disponíveis, possibilitar a emissão da carteira de trabalho digital, além de orientar sobre o seguro desemprego.

De acordo com a gerente do Sine em Gurupi, Zenaide Dias, o órgão tem trabalhado com importantes parcerias nos municípios para garantir capacitação e inclusão das pessoas no mercado de trabalho e informa: “A proposta é atender toda a regional de Gurupi. Os municípios estão sendo atendidos conforme a demanda”.

“O Governo do Estado, em parceria com os municípios, está orientando os trabalhadores sobre os serviços ofertados pelo Sine Tocantins, com objetivo de diminuir a distância entre quem oferece uma vaga de emprego e o profissional capacitado para ocupar esta vaga”, ressalta o gestor da Setas, Jonis Calaça.

Sobre o Sine

O Sine Tocantins é o órgão do Governo Estadual responsável pela assistência direta ao trabalhador. Nas nove unidades do Sine espalhadas no Estado o cidadão tem acesso a orientações sobre carteira de trabalho, seguro desemprego, além de intermediação de mão de obra, orientação e capacitação profissional. Para fortalecer o mercado de trabalho no Estado, o Sine oferece, ainda, apoio aos empresários locais com psicólogos (especialistas em recursos humanos e processo seletivo), auditórios, treinamentos e requalificação profissional.

Painel de vagas do Sine

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos 11 postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego.

Além do atendimento presencial os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil.

Nas demais unidades do Sine o contato pode ser feito também por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/