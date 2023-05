por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Pesca e Aquicultura (Sepea) e da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), está presente na Aquishow 2023. A maior feira voltada para o setor aquícola do Brasil acontece entre os dias 23 e 26 e maio, em São José do Rio Preto-SP.

Na tarde desta terça-feira, 23, será realizada uma roda de conversa com o tema “Tocantins: parcerias e oportunidades de negócios na aquicultura sustentável”, com a presença dos secretários Miyuki Hyashida (Sepea) e Carlos Humberto Lima (Sics).

O stand do Tocantins está preparado para receber os visitantes, divulgar as ações do Estado, atrair investidores e estabelecer parcerias que podem fortalecer a cadeia produtiva da pesca e aquicultura. A Aquishow conta com uma programação diversificada, sete mil metros quadrados de área construída, 90 stands, áreas demonstrativas com viveiros escavados, represas e muito mais.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e uma das organizadoras da Aquishow, Marilsa Fernandes, conversaram com a secretária Miyuki na manhã de hoje. Ela disse que o Brasil e o Tocantins vivem um momento ímpar e isso pode favorecer o desenvolvimento do setor aquícola. “Com os governos Federal e Estadual trabalhando em sintonia conseguiremos alavancar a produção e tornar o Tocantins um dos grandes exportadores de pescados do Brasil”, afirmou.