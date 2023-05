Por Redação

Buscando intensificar o processo de aberturas de mercado internacional para o agro tocantinense, o Secretário da Indústria Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, se reuniu na manhã desta quinta-feira, 04, com o Presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados (Sindicarnes), Gilson Cabral.

Atualmente a China é o principal parceiro comercial internacional do Tocantins, importando proteína animal e outras commodities agrícolas, adquirindo mais de 50% da produção agropecuária tocantinense e, de olho nesse mercado, o Governo do Tocantins, através da Sics, vem articulando com a Apex Brasil a realização de uma missão internacional ao país.

Para Gilson Cabral, participar da missão, será uma oportunidade muito valiosa para ampliar e abrir novos mercados de exportações.

“É muito interessante para nos receber esse convite para participar de dessa missão que é tão importante, isso nos traz oportunidades de abrir novas fronteiras para o Tocantins, é elevar o nome do nosso Estado e a qualidade do produto que produzimos aqui, nós já atendemos os mercados mais exigido do mundo, mas ampliar esses mercados é muito importante porque fortalece a economia tocantinense e coloca em mais evidência o nosso setor industrial, em relação a proteína animal”, destacou.

Na ocasião, o gestor da Sics frisou que o trabalho do setor privado é fundamental para materializar a exportação, principalmente, em produtos de maior valor agregado.

“Sabemos da importância do setor industrial de carnes e derivados para a economia tocantinense. Gerar uma oportunidade para que os nossos produtores possam aprender sobre o comércio com a China e entenderem que é um ambiente regulatório diferente, com trâmites e registros específicos e com hábitos de consumo diferentes contribuirá positivamente para a construção da imagem do segmento no novo mercado em que se insere, o desenvolvimento de marca, a adequação às demandas específicas dos consumidores locais e a busca por nichos de inserção para os produtos”, disse o gestor.