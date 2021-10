por Redação

Já está aberto o leilão que muita gente aguarda. Vai até o dia 19 de outubro (a partir das 8h30min – horário MS) a primeira etapa do processo de arremate de milhares (isso mesmo) de produtos abandonados pelos compradores ou apreendidos pela fiscalização do Governo de Mato Grosso do Sul. Ao todo, são 564 lotes de mercadorias diversas, a grande maioria intacta, ainda em sua embalagem original. O pregão da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-MS) ocorre na modalidade eletrônica (online) sob a condução da leiloeira pública oficial Regina Aude.

Na extensa lista de produtos, é possível encontrar uma infinidade de capinhas e carregadores para celulares, chuveiros elétricos, espremedores de furtas, centenas de maquininhas de pagamento, dezenas de aparelhos para massagens, suplementos alimentares, lâmpadas led, luminárias, torneiras, cadeiras, climatizadores, furadeiras, balanças digitais, roupas adultas e infantis, mochilas, tênis, sapatos em geral (masculino e feminino), brinquedos, material para jardinagem, frigideiras, artigos religiosos, amortecedores, alto falantes, bijuterias, cosméticos, colchões, relógios, vinhos, espumantes e perfumes, dentre tantos outros. Isso inclui alguns mais inusitados como cinco chocadeiras de ovos e centenas de doces e salgadinhos.

Historicamente, este leilão é considerado, por muitos, como uma oportunidade para fazer boas aquisições na reta de final de ano a preços convidativos. No lote 18, por exemplo, um kit de sistema de segurança, com câmeras e DVR, tem preço inicial de R$ 210. Um smartphone Xiaomi 128 GB parte de R$ 420 (lote 38); enquanto o lote 51, com 50 caixas de som portáteis wireless, inicia em R$ 1 mil. Impossível não registrar ainda uma mesa de jantar com tampo de vidro para 4 a 6 lugares à venda a partir de R$ 220 (lote 120).

Os interessados podem vistoriar os lotes presencialmente nos dias 14, 15 e 18 de outubro no prédio da COFIMT (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito), na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Bloco VI da SEFAZ/MS, Parque dos Poderes (próximo ao TRE), Campo Grande – MS. Os períodos de visitação são das 8 às 11h30min e das 12h30min às 16 horas (horário de Mato Grosso do Sul). A listagem dos lotes com fotos e o edital do leilão (com detalhes sobre como participar), podem ser conferidos via Internet: https://www.reginaaudeleiloes.com.br/leilao/leilao-de-bens-diversos-apreendidos-de-sefaz-ms/1282.

Mais informações com a equipe da leiloeira através dos fones 967) 4042-1555 e (67) 98124-8953. Solicitação de esclarecimentos por e-mail: [email protected].