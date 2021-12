Com o objetivo de proporcionar o melhoramento genético do rebanho bovino tocantinense, o governador do Estado do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, lançou nesta quinta-feira, 16, o programa Mais Genética Tocantins, na Fazenda Parlamento, em Novo Acordo. Com o lançamento do programa o Governo do Tocantins, por meio da Secretária da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), vai contemplar pequenos e médios produtores do Tocantins com o fornecimento de 100 mil procedimentos de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF).

O projeto é financiado pelo Banco Mundial e conta com a parceria da Federação da Agricultura do Tocantins (Faet), além do Sebrae Tocantins e vai beneficiar os produtores de gado de corte com investimentos de mais de R$ 5 milhões. Serão fornecidos sêmens e protocolos para a IATF – técnica que controla e sincroniza o cio das fêmeas por meio de fármacos, garantindo a concepção de muitos animais ao mesmo tempo.

O governador Wanderlei Barbosa salientou que esse programa vai levar genética de qualidade ao pequeno produtor. “Já são várias propriedades cadastradas no projeto e o que queremos é melhorar a produção dos nossos pequenos proprietários rurais. Esse projeto traz uma expectativa muito boa e esperança para os pequenos, que até então não tiveram condições de adquirir animais com uma genética apurada”, explicou.

Já o titular da pasta da Agricultura, Jaime Café, lembrou que é preciso oferecer, ao pequeno produtor, a oportunidade de acesso aos mercados nacional e internacional, cada vez mais exigentes. “Os países importadores exigem uma carne cada vez melhor e com esse projeto o bezerro vai ter um valor agregado muito maior na hora da comercialização, o que vai resultar em ganho financeiro para o produtor e divisas para o Estado, que vai se destacar pela qualidade do rebanho”, pontuou.

Esse processo de reprodução animal é fundamental para o aumento da qualidade do rebanho. Além de melhorar o rebanho, o programa constitui uma ferramenta de inclusão social ao melhorar a renda do produtor rural. O objetivo do Programa de Melhoramento Genético é conseguir fazer com que os animais de um rebanho tenham características positivas de produção e de maior interesse econômico.

O melhoramento genético também faz com que os animais de um rebanho tenham características de produção cada vez mais positivas, a exemplo do ganho de peso na desmama e ao sobrepeso, habilidade materna, precocidade sexual, acabamento, qualidade e rendimento de carcaça.

O pequeno produtor Daniel Oliveira, de Novo Acordo, recebeu simbolicamente o benefício em nome dos produtores tocantinenses e vê a iniciativa, como a oportunidade de crescer e melhorar o seu rebanho. “É uma oportunidade para quem não tem recursos para o acesso à tecnologia. É um procedimento caro e se não fosse esse programa, ainda iria demorar para contratar algo deste nível”, disse.

Rebanho

O rebanho bovino tocantinense, em 2021, é de 9,7 milhões de animais, de acordo com dados da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), um crescimento da ordem de 11% se comparado com o ano passado, o que coloca o Estado na 11ª colocação no ranking nacional. Os maiores rebanhos estão em Araguaçu (281.253), Formoso do Araguaia (202.850), Araguaína (183.378), Pium (162.498) e Peixe (149.654).

Presenças