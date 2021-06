Por Jarbas Coutinho

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, fez uma avaliação bastante positiva da realização da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital, durante o encerramento do evento, na tarde desta sexta-feira, 18. Na ocasião, o Governador anunciou que, com o retorno do público no próximo ano, a Feira será realizada no formato híbrido. “A Feira surpreendeu, teve a participação de todo o Brasil e de diversos países e no próximo ano certamente será realizada de forma híbrida”, ressaltou.

De acordo com o governador Mauro Carlesse, o formato digital foi uma oportunidade de mostrar o Tocantins para o Brasil e para o mundo de uma forma bastante positiva. “Aqui ainda é o lugar para se investir e fico muito feliz pelo sucesso desse evento e pela oportunidade de mostrar a pujança do agronegócio tocantinense, e a contribuição do setor para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado”, destacou.

Ousadia

O presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Tocantins, Beto Lima, ressaltou a importância do evento para a economia local e a ousadia do governador Mauro Carlesse em adotar o formato digital.

“A Agrotins é a grande feira de negócios do Estado e o Governador deu uma demonstração de ousadia em termos de Brasil em adotar essa versão digital, que deu tão certo, e colocou o Tocantins na vanguarda”, elogiou.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, que traz na bagagem a experiência de realização de várias edições da Feira presencial, classificou o evento como um desafio prazeroso por poder interagir com o produtor em um momento que não é aconselhável estar tão próximo em razão da pandemia. “Foi um projeto maravilhoso de fazer, fiquei encantado. Esse desafio do formato digital adotado pelo governador Mauro Carlesse permite interagir com o produtor, poder levar para ele, por meio da tecnologia, aquilo que está sendo discutido de melhoria para o setor pelos institutos de pesquisas, fábricas de equipamentos. É muito importante neste momento e faz com que o produtor se sinta incluído e valorizado”, frisou, reforçando que o produtor rural é quem está segurando a economia brasileira, com competência e determinação.

O secretário Jaime Café destacou, ainda, que cinco continentes e mais de 30 países receberam o sinal da Agrotins. Em termos de negócios, segundo o secretário, a expectativa é muito boa, embora ainda não seja possível fazer uma avaliação concreta, porque as transações seguirão abertas pela plataforma até o final do mês de junho. “O setor industrial está limitado por uma série de fatores, mas, mesmo assim, os negócios estão sendo realizados, os bancos estão satisfeitos e tenho a certeza de que, por tudo isso, valeu a pena”, comentou.

Sucesso Total

O titular da pasta da Comunicação, Élcio Mendes, disse que a realização da Agrotins 2021 100% Digital pode ser resumida em duas palavras: sucesso total. “Teve quase 50% a mais de audiência que o ano passado, foi vista nas redes sociais por cerca de 3,8 milhões de pessoas nos cinco continentes, cerca de 30 países e mais de mil municípios brasileiros, números muito expressivos, e que mostrou o Tocantins para o mundo todo”, comentou o secretário, lembrando ainda que isso representa um ganho de marca e exposição do potencial do Estado de maneira inestimável que pode ser atribuído a ousadia do governador Mauro Carlesse.

Com relação ao formato híbrido anunciado pelo governador Mauro Carlesse, o secretário considera que, de agora em diante, o formato digital e presencial é uma tendência e uma exigência do público em eventos e iniciativas dessa natureza.