O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, participou na manhã desta terça-feira, 18, de reunião com o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e o Cônsul da Argentina no Brasil, Pablo Virasoro, que visitou o Estado em busca de estreitar as relações comerciais entre a Argentina e o Tocantins. Entre os assuntos tratados está o intercâmbio de matrizes agrícolas e pecuárias entre a Argentina e o Tocantins e investimentos na área de logística para suprimentos de saúde.

por Redação

“A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Mesmo num ano de crise como o que vivemos em 2020 com a pandemia da Covid-19, o Brasil vendeu quase US$ 8,5 bilhões para a Argentina. Isso mostra a força da relação entre os dois países. O Tocantins precisa se beneficiar disso e estreitar os laços comerciais com a Argentina. O Estado possui um regime tributário facilitado e uma grande possibilidade para investimentos, sobretudo no agronegócio. Neste cenário, acredito que a agroindústria seja um diferencial tanto para investimentos externos quanto para o desenvolvimento econômico do Estado, gerando empregos e agregando valor à produção agropecuária”, acrescentou Roberto Pires.

O govenador do Tocantins, Mauro Carlesse, destacou as vantagens do Estado para receber novos investimentos e lembrou da construção do Parque Tecnológico do Tocantins, que será feito em Palmas. “Estamos montando o Parque Tecnológico voltado para o agronegócio. Temos vários países e empresas interessados e queremos a Argentina conosco também”, afirmou.

O Cônsul da Argentina, Pablo Exequiel Virasoro, afirmou que, assim que possível, trará uma delegação de empresários para conhecer o Tocantins. “Os números tocantinenses nos impressionaram, tanto que estou aqui. Em breve, podemos trazer empresários argentinos para conhecer o Tocantins e ver em quais áreas desejam investir. Da mesma forma, podemos levar uma delegação daqui para conhecer a Argentina e as muitas oportunidades de negócios”, concluiu.