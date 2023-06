Por Redação

De acordo com a Junta Comercial do Tocantins (Jucetins), o setor conta com 10.720 empresas, dominado quase que majoritariamente (96,28%) por pequenos negócios. Em 2022, foi responsável pela abertura de 1.963 novos empreendimentos, ficando em terceiro lugar no ranking dos setores que mais abriram empresas no estado, atrás apenas do comércio e alojamento e alimentação.

O predomínio de empresas de pequeno porte é uma das razões por trás da elevada informalidade, que atinge quase 80% dos trabalhadores da construção civil no estado. Nesse contexto, empreendimentos que buscam se alinhar às boas práticas de responsabilidade social contribuem não somente para a geração de empregos, mas, sobretudo, para a criação de empregos formais e de melhor qualidade.

Esse é o caso do Five Senses, o primeiro resort do estado. Em fase final de construção, a obra gera 142 empregos diretos e indiretos, uma característica típica do setor. De acordo com Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), cada investimento de R$ 1 milhão na construção civil brasileira é capaz de gerar 7,64 empregos diretos e 11,4 empregos indiretos, resultando em um acréscimo de R$ 492 mil e R$ 772 mil no PIB, respectivamente. Grande parte do capital investido retorna na forma de empregos, impostos e renda.

O resort chega a 75% de conclusão, com início da operação prevista para início de 2024. São 22.000 m² e 202 unidades, distribuídas entre apartamentos de um e dois quartos, além das coberturas duplex e quatro opções de planta com metragens que vão de 36,82 m² a 69,18 m² e podem acomodar de quatro a seis pessoas.

O empreendimento se baseia no modelo de multipropriedade que, apesar de existente no Brasil desde meados da década de 1960, vem ganhando cada vez mais força a partir da sua regulamentação com a promulgação da Lei nº 13.777/2018. No formato, os investidores e proprietários arcam apenas com uma parte correspondente dos custos de aquisição e manutenção do imóvel e podem usufruir da propriedade numa quantidade de dias no ano – as cotas imobiliárias. Podendo ser subsequentes ou alternados.

Localizada na orla de Luzimangues, com vista para o lago e para a serra de Palmas, o resort está apenas a 10 quilômetros do centro de Palmas, que vem se consolidando como um dos principais destinos turísticos do Norte do país devido à sua privilegiada localização como porta de entrada para o parque do Jalapão.

O resort Five Senses destaca-se como um exemplo do casamento virtuoso entre os setores da construção civil e do turismo, impulsionando a economia local e gerando empregos. Segundo Jimmy Reile, responsável pelo empreendimento, o Five Senses deverá atrair turistas e empresários de todo o país, contribuindo ainda mais para colocar não apenas a capital, mas todo o estado do Tocantins entre os principais destinos do Norte do Brasil.

Para Marcelo Machado, presidente da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Tocantins, o setor da construção civil tem apresentado sinais de recuperação no estado, com um crescimento esperado ainda maior nos próximos anos