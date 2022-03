por Wesley Silas

O novo levantamento divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), mostrou que o Tocantins foi o estado da região Norte que mais gerou novas vagas de emprego em janeiro deste ano. O saldo de 817 novas vagas representa um crescimento de 0,41% em relação ao mês anterior.

No Tocantins a construção civil é o segmento que mais dispensou trabalhadores, totalizando saldo negativo de -281. A atividade de serviços teve o melhor resultado na região norte com saldo positivo de 713 carteira assinadas, no comparativo entre admissões e demissões. Outros números de destaque são das atividades econômica de transporte, armazenagem e correio com saldo positivo de 266. O segmento do agronegócio teve saldo positivo de 202, no comparativo entre admissões e demissões.

Comparativos entre os 10 municípios mais populosos do Tocantins:

Município Admissões Desligamento Saldo Variação relativa (%) Admissões Araguatins 108 49 59 3.32% 1.118 Guaraí 112 73 39 1,52% 1.243 Tocantinópolis 71 47 24 1,51(%) 660 Gurupi 706 577 129 0,97% 7.442 Araguaína 1.305 1.144 161 0,51% 16.108 Palmas 3.323 3.216 107 0,13% 37.938 Colinas do TO 174 171 3 0,09% 2.007 Porto Nacional 465 475 -10 -0,13% 4.782 Paraíso do TO 350 393 -43 -0,52% 4,845 Dianópolis 47 56 -9 -0,50% 591

Força do agro

O único município do Tocantins entre os 100 do país mais ricos do agronegócio, Lagoa da Confusão teve variação relativa em janeiro de 2,95 e teve saldo 55 novas carteiras assinadas. Atualmente o município 1.517 trabalhadores encontram-se empregados no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Com população de 13.989 pessoas e 1.517 pessoas trabalhando com carteira assinada, o município de Lagoa da Confusão supera Formoso do Araguaia em empregos com carteira assinada, apesar de Formoso ter 18.399 habitantes em 2021 (IBGE), a Capital do Arroz Irrigado, regrediu sua população 41 pessoas no comparativo com o ano de 2019. Na geração de emprego com carteira assinada, município teve números negativos e só possui 907 trabalhadores com carteira assinada.

Região Sul

A região do Tocantins teve saldo de 229 novas vagas de emprego. O município com melhor destaque é o de Cariri com variação positivo de 8,12%, segundo por Alvorada com 3,25% e Sandolândia com 3,14%.

Os municípios com os piores índice na geração de emprego com carteira assinada são Santa Rita, Formoso do Araguaia, Jaú do Tocantins, Figueirópolis, Talismã, Aliança e Sucupira.

Veja a situação dos municípios da região sul do Tocantins

Município Admissões Desligamento Saldo Variação relativa (%) Admissões Cariri 101 28 73 8,12 616 Alvorada 95 50 45 3,25 770 Sandolândia 23 14 9 3,14 150 Crixás 2 0 2 2,86 12 Dueré 27 9 18 2,72 159 Araguaçu 41 27 14 1,38 251 Gurupi 706 577 129 0,97% 7.442 Peixe 27 22 5 0,61 220 São Valério 7 6 1 0,43 60 Palmeirópolis 17 17 0 0,00 236 São Salvador 1 1 0 0,00 31 Santa Rita 6 7 -1 -0,41 46 Formoso 56 66 -10 – 0,49 907 Jaú do TO 3 4 -1 -0,61 31 Figueirópolis 14 17 -13 -0,74 134 Talismã 4 10 -6 -2,03 66 Aliança 11 21 -10 -2,44 92 Sucupira 2 13 -11 -6,75 39

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).