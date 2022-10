Por Redação

Com a crescente atuação da cooperativa e seus cooperados no Tocantins, a Frísia Cooperativa Agroindustrial investe em armazenagem e passará a ter capacidade para receber até 63 mil toneladas de grãos no entreposto de Paraíso do Tocantins. O aumento será de 21 mil toneladas.

De acordo com o coordenador de operações da Frísia, Márcio Ketterer, a ampliação estava prevista no planejamento estratégico da cooperativa para 2025.

“Com o crescimento do número de cooperados, da área de atuação e, consequentemente, o aumento da produção de grãos, houve a necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento. A ampliação estava prevista, mas adiantamos para atender essa demanda”, explica Márcio.

Além da expansão, a cooperativa tem investido em melhorias na estrutura de expedição, a fim de aprimorar o fluxo de escoamento e comercialização da safra 2022/2023, que deve ser iniciada, conforme cronograma da cooperativa, em janeiro do próximo ano.

Frísia

No Tocantins desde 2016, a Frísia conta hoje com mais de 130 cooperados e cerca de 50 colaboradores localizados em 22 municípios da região central do estado. A cooperativa agroindustrial oferece ao produtor rural inúmeras vantagens competitivas perante o mercado e permite que ele tenha mais facilidade na administração dos seus negócios, aumentando as condições para o sucesso das atividades. A cooperativa atua também no estado do Paraná.