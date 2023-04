Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

De autoria do deputado estadual Eduardo Fortes, a FPA tem como objetivo integrar os legisladores ao setor agroindustrial tocantinense, gerador do crescimento econômico no estado e com enorme potencial de geração de empregos e renda.

“É um momento importante, de diálogo e soma de esforços em prol do desenvolvimento do Tocantins”, destacou o deputado acrescentando que a Frente é de caráter suprapartidário e se destina também a discussão e o aprimoramento da legislação e de políticas públicas para o Tocantins referentes a agroindústria.