Por Redação

Atualmente, cerca de 2.265 Indústrias instaladas no Tocantins geram mais de 28 mil empregos formais, mas a Federação das Indústrias do Estado (FIETO) acredita que esse número pode ser ampliado com planejamento e boas iniciativas. Para tanto, lança nesta quarta-feira, 15, o Selo Tocantinidade como forma de incentivar o consumo de produtos tocantinenses.

Para a FIETO, o crescimento das exportações nos últimos anos é um indicativo de que os produtos tocantinenses vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado nacional e internacional, mas a instituição entende que aumentar o consumo interno é essencial para o desenvolvimento das indústrias instaladas e para atração de novas.

Além de destacar a força da indústria tocantinense e seu potencial estratégico para o desenvolvimento da economia local, o Selo Tocantinidade da FIETO visa também a geração de empregos e renda à população do estado.