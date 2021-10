por Redação

Um dos compromissos da caravana da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) em sua visita ao Tocantins no final da semana passada foi na Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), onde se reuniu na sexta-feira, 1º, com o consultor José Roberto Fernandes, a gerente da Unidade de Desenvolvimento Industrial, Amanda Barbosa, e o Assessor de Relações Institucionais, Luso Albateno Guimarães, além de técnicos da instituição.

Ao término do encontro com a equipe da FIETO a superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Löw, que estava acompanhada de diretores, coordenadores e técnicos da autarquia, comentou sobre o resultado. “Extremamente produtiva a reunião com a FIETO. Nosso objetivo foi apresentar os instrumentos de ação da Sudam, como o FNO, incentivos fiscais e FDA, em relação ao setor produtivo, muito bem representado pela Federação, e também as demandas e principais gargalos”, disse ela.

A superintendente da Sudam disse ainda que a reunião na FIETO foi um “quebra gelo”. “A gente não encerra aqui nossa atuação. Eu vejo, de uma forma muito positiva, um caminho extremamente alinhado para o desenvolvimento da Amazônia sendo construído junto com a FIETO”, afirmou, acrescentando que a visita ao Tocantins foi muito proveitosa e que foram coletados subsídios para propor medidas que facilitem o acesso do Estado, municípios e setores produtivos aos recursos federais.