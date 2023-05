Por Redação

A Feira de Talentos Contrate.me chega à sua 5ª edição, com oportunidades incríveis para profissionais em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. O evento, que acontece até esta sexta-feira, 05/05, é totalmente on-line e gratuito. Dentre as empresas participantes, destacam-se o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Votorantim Cimentos, que estão com stands virtuais no evento.

Além disso, diversas empresas do Tocantins estão ofertando vagas, tais como:

Jovem Aprendiz/Auxiliar Técnico de Empilhadeiras: Cursando ensino técnico em elétrica, eletrônica ou eletricista, em Palmas;

Técnico de Manutenção de Empilhadeiras: Formação como Técnico em Eletrotécnico, eletrônica, experiência com manutenção de equipamentos elétricos, hidráulicos e combustão como empilhadeiras, linha amarela, linha pesada e linha leve ou elevadores. Experiência em manutenção automotiva. Ter trabalhado com atendimento técnico externo, disponibilidade para viagens. Habilitação B;

Também há vagas para especialista em Segurança da Informação. Necessário ensino superior completo em Ciências da Computação, ou áreas correlatas. Ter atuação comprovada como Especialista da Segurança da Informação;

Estagiário de Meio Ambiente: Estudante do 6º Período de Engenharia Ambiental, com disponibilidade para trabalhar em Xambioá;