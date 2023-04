por Wesley Silas

Enquanto o agronegócio segue colhendo recordes de produção as empresas apostam em novas tecnologias e a Feira Agro 360 Tocantins tem como objetivo principal aproximar a cadeira produtiva do sul do estado, oportunizando troca de experiências e ampliação da rede de contatos entre expositores e visitantes.

Uma das organizadoras da Feira, Poliana Cirqueira, agradeceu a presença das autoridades no evento e ressaltou a importância e a grandeza do evento. “Neste ano nós temos 141 empresas expondo aqui, representando mais de 300 marcas do agronegócio regional. Para nós, a importância é essa, mostrar a solução que nós temos aqui na região Sul do Estado. Nós não precisamos sair daqui, aqui tem tudo que o produtor precisa, de A a Z para o agronegócio dele”, finalizou Poliana Cirqueira, acrescentando que a expectativa é que a Feira Agro 360 Tocantins gere cerca de R$ 300 milhões em negócios.

O vice-governador, Laurez Moreira, considerou a Agro 360 como exemplo da força da iniciativa privada na economia do Tocantins.

“Um evento feito pela iniciativa privada que demonstra a força do agronegócio do nosso estado e a competência dos nossos produtores”.

Entre os visitantes, a Agro 360 atraiu líderes políticos do Estado como o vice-governador Laurez Moreira, o Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, prefeita Josi Nunes, os deputados estaduais Eduardo Fortes e Gutierres Torquato e empresários responsáveis por industrializar e levar os produtos do Tocantins a diversos países, como o presidente da Cooperfrigu, Oswaldo Stival.

“Quero parabenizar os organizadores pela coragem, inovação e pela dedicação em realizar a segunda Feira Agro 360. É um espaço de troca de conhecimento, de integração e de bons negócios. Eu desejo que os expositores façam bons negócios porque desta forma o nosso agro possa estar cada dia mais reforçado, assim também nós teremos mais empregos, mais geração de renda em toda a nossa comunidade de Gurupi e região”, frisou a prefeita Josi Nunes.

O médico veterinário e deputado, Eduardo Fortes, comentou sobre a importância da Agro 360 para a região sul do Tocantins.

“É uma excelente oportunidade para conhecer as novidades e tecnologias do segmento agro. O evento já se consolidou como a maior feira do sul do Tocantins”, disse o deputado Eduardo Fortes ao parabenizar os organizadores da Feira Agro 360 Tocantins..

Entre os expositores estão empresas e instituições do Tocantins e de renome nacional, que estão mostrando as últimas novidades em maquinários e equipamentos agrícolas, tecnologias e inovações para o campo, com produtos e serviços voltados para a melhoria da produtividade e da sustentabilidade

Leandro Oliveira é gerente do Grupo Teto, empresa de Gurupi, e conta que expor na Feira tem sido uma experiência positiva.

“Nós estamos muito felizes em estar aqui [Feira] pela primeira vez neste evento, que é de suma importância para a nossa região porque hoje o agro é uma das principais fontes que gera riqueza em Gurupi e na região Sul do Estado”, destacou Leandro Oliveira.

Crescimento do Agro no Tocantins

A Feira Agro 360 Tocantins mostrou seu crescimento aliado os índices mostrados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), ao apontar que a colheita da produção de soja no Tocantins nesta safra 2022/2023 está em torno de 70% da área plantada com destaque também para a plantação do milho, considerado o segundo ativos agrícolas econômicos do estado e vem crescendo no Estado, nesta safra 2022/2023 e deve chegar a ocupar de 45 a 50% da área de soja. Dados do 5° levantamento da produção de grãos, elaborado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) prevê que a produção de grãos no Tocantins tenha crescimento de 1,5% nesta safra, saltando de 6.578 milhões toneladas no ciclo passado para 6.674 milhões de toneladas na atual temporada, tendo a soja e o milho como principais destaques.

Com informações da Ascom da Prefeitura Municipal de Gurupi