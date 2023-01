Por Redação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) junto com seus sindicatos empresariais e a Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo (CNC), foram contrárias a um projeto de lei que obriga as empresas prestadoras de serviços relacionados a máquinas de cartão a disponibilizarem equipamentos adaptados para pessoas com deficiência visual no Estado do Tocantins.

No último dia 16 de janeiro, o poder executivo vetou integralmente o PL nº 400 – AL/TO argumentando a inconstitucionalidade do projeto, por versar sobre tema de competência privativa da União, de legislar sobre direito comercial e direito civil.

Além disso, o projeto acarretaria um impacto econômico enorme para as empresas tocantinenses, pois para o seu atendimento, seria necessário o desenvolvimento de uma máquina de cartão que não existe no mercado brasileiro, nem mundial, para substituir todas as máquinas de cartão atualmente existentes no estado do Tocantins.

Para o presidente interino do Sistema Fecomércio Tocantins, Domingos Tavares, a medida adotada vai ao encontro do desejo da instituição e da classe empresarial.