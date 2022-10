por Redação

“Começamos a receber orientação da entidade em 2016, quando ainda era o ‘Programa Montana’. A decisão de contar com a assistência técnica da associação foi ótima e nos ajudou a criar o Montana assim que adquirimos os primeiros touros”, explica Diógenes.

Desde então, o criatório usufrui de orientação técnica dos profissionais da AIC-MTN e dos geneticistas da USP/Pirassununga. “A implementação de manejos que promovem melhoria dos índices zootécnicos e aumento da produtividade estão entre os principais pontos de mudança após a filiação à entidade. A troca de experiências com outros criadores experientes em produção de bovinos de corte em diferentes localidades também contribui para o bom trabalho do Montana DD no Tocantins”, destaca Gabriela Giacomini, superintendente técnica da entidade.

Um ganho importante trazido pela avaliação genética foi o crescimento do percentual de bezerros desmamados. No início do projeto, era de 65%. Após quatro anos avaliando geneticamente o rebanho, o percentual saltou para 75%. “Nossa projeção indica que conseguiremos atingir até 80% de bezerros desmamados no próximo ano. Esses números mostram a diferença que a associação faz em nosso trabalho”, informa Diógenes.

Um dos serviços oferecidos pela AIC-MTN é a assessoria de renomados geneticistas brasileiros, que orientam os associados em qual direção seguir, de acordo com os dados coletados do rebanho, através da avaliação genética de rebanhos de seleção e rebanhos comerciais.

Diógenes Paz destaca que o trabalho oferecido é extremamente profissional e focado nas características importantes para atingir o melhoramento da raça. “Há muita disciplina e rigor nas análises dos especialistas, o que nos dá segurança de que estamos selecionando animais melhoradores, com características de importância econômica”.

“Quando o Montana evolui, temos a certeza de que estamos cumprindo nosso papel de colaborar para a propagação da raça em todo o país, mostrando o potencial produtivo dessa excelente opção genética”, comenta Gabriela.

A AIC-MTN foi fundada em outubro de 2020 com a intenção de democratizar o acesso às informações genéticas de rebanho de animais cruzados e compostos, comerciais ou seleção, estes com o objetivo de produção de touros com Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP) – chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

A entidade conta com pecuaristas associados no Brasil e no Uruguai e oferece diversos serviços, como assessoria de geneticistas para produção e comercialização de touros Montana, seleção do rebanho, acasalamento dirigido e ferramentas de seleção, além de trocas de experiências entre seus filiados.