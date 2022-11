da redação

Em março deste ano, foi realizada uma oficina prática de produção da farinha de jatobá, oferecido pela Fundação Pró-Natureza (Funatura) e pela Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros (ACAPPM), dentro do projeto Rede Jalapão.

Neste mês, após a coleta dos frutos, as famílias já estão produzindo farinha de jatobá, produto muito apreciado por moradores dos municípios da região e também por turistas. A farinha de jatobá não tem glúten e possui mais potássio do que a banana e mais cálcio do que o leite.

Segundo a supervisora da APA do Jalapão, Rejane Nunes, a área, enquanto instrumento de planejamento e gestão, visa conciliar conservação da natureza e o modo de vida tradicional das comunidades. “Isso resulta em melhoria da qualidade de vida, inclusive da segurança alimentar das pessoas”, informou.

Dentre as iniciativas de apoio da equipe gestora da APA, Rejane destaca a cadeia produtiva do jatobá, resgatada pelo projeto Rede Jalapão, que há 15 anos vem sendo desenvolvido por famílias da região, em especial José Batista dos Santos, conhecido como Zé Mininim, residente na Fazenda Nova, e que hoje dá cursos sobre o processamento do fruto.

“Neste ano, com a ampliação da Rede, famílias de outras comunidades receberam capacitação, apoio para coleta e começaram a produzir a farinha de jatobá, que é comercializada também para a Cooperativa Central do Cerrado, que possui parceria consolidada com produtores da Rede Jalapão”, informou Rejane.

REDE JALAPÃO

O apoio às famílias agroextrativistas por meio da Rede Jalapão de Produtos Artesanais teve início em 2006, encabeçado pela Associação Onça D’água. O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio da gestão da APA, assumiu o projeto em 2011.

As ações desenvolvidas no âmbito da Rede Jalapão envolvem também o Manejo do Fogo de Base Comunitária, que é uma estratégia que associa aspectos ecológicos, socioeconômicos e técnicos, com objetivo de integrar ações de controle de queimadas e de prevenção aos incêndios florestais.

“Essa estratégia está sendo aplicada com base no planejamento do fogo com os comunitários, com treinamentos, capacitações e apoio a projetos de parceiros, além do apoio à coleta e apoio aos projetos que visam ao beneficiamento e à comercialização dos produtos artesanais, tanto alimentos quanto artesanato”, esclareceu a supervisora da APA do Jalapão.

Na prática agroextrativista, as espécies nativas do Cerrado como o jatobá (Hymenaea stigonocarpa, H.coubaril), pequi (Caryocar brasiliense) e buriti (Mauritia flexuosa) são frequentemente utilizados na produção alimentícia e artesanal em toda a região, na forma de farinhas, polpas, óleos, doces e artesanatos.

Abrangência

A Rede Jalapão é composta por famílias agroextrativistas do entorno do Parque Estadual do Jalapão, instituições parceiras e diversos colaboradores, cujos interesses são voltados à conservação do Cerrado e à busca de alternativas de vivência digna para os moradores da zona rural, partindo dos seguintes princípios: Cooperação, Gestão Comunitária, Conservação do Cerrado, Geração de Renda, Segurança Alimentar, Uso Sustentado dos Recursos Naturais e Manejo Integrado do Fogo.

No ano de 2022, além da Funatura, a Rede Jalapão contou com o apoio Associação Comunitária de Artesãos e Pequenos Produtores de Mateiros (ACAPPM), que atuaram na ampliação a Rede, criando a Rede Jalapão Mateiros, inserindo novas famílias nas cadeias produtivas.