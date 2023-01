Confira a íntegra da nota:

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), instância máxima de representação do produtor rural tocantinense, acompanha os fatos e desdobramentos que se sucederam no país desde a última eleição presidencial no Brasil.

Sempre atenta às consequências que possam afetar o setor, a FAET vem a público manifestar seu veemente repúdio às tentativas de associar a atividade produtiva no campo e o segmento rural aos atos de vandalismo, depredação do patrimônio público e de afronta à nossa democracia que ocorreram no último dia 8 de janeiro em Brasília.

A Federação não se omite e foi assim quando, em concordância com o sentimento do setor, manifestou sua opinião no último pleito eleitoral. Porém, diante da preferência popular, defende que a normalidade se reestabeleça no país, garantindo a liberdade de manifestação e pensamento, de forma ordeira e respeitosa, e jamais com a destruição do patrimônio do povo brasileiro e afronta aos Três Poderes da República, práticas que sempre condenou.

Motor de nossa economia, o agronegócio busca preservar suas condições de trabalho de modo a continuar fazendo sua parte, que é produzir alimentos, gerar riqueza e divisas para nossa nação e oportunidades de trabalho para seus cidadãos.

O campo quer segurança jurídica, combate às invasões de propriedades rurais e respeito às normas constitucionais que asseguram a propriedade privada e não apoiará qualquer medida que ameace a ordem nacional.

O Brasil e o Tocantins precisam continuar a crescer e só a pacificação da nossa sociedade e o entendimento de que temos opositores e não inimigos é que teremos condições de prosperar.

PAULO CARNEIRO

Presidente