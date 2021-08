por Redação

Mesmo diante do momento desafiador provocado pelo novo coronavírus, em nenhum momento o empresário Osvaldo Durães pensou em desistir ou adiar a criação e instalação da Sorvetes Veranni, em Palmas. Funcionando na quadra 1012 sul, a fábrica nasceu e surpreendeu em meio a pandemia. Na Capital, compete com as grandes marcas nacionais. “Estamos em 1º ou 2º lugar em todos os pontos de venda. Quando decidi investir nesse negócio, já foi com a meta de oferecer um produto de qualidade superior. Outro ponto que conta ao nosso favor e desperta a atenção dos clientes é a quantidade de sabores que os outras marcas não tem. Temos sorvetes de chocolate belga com avelã, pavê italiano, torta de limão, romeu e julieta, árabe de pistache com damasco, iogurte com frutas vermelhas, tapioca com coco, que é campeão de vendas na linha regional, dentre outros como o flor de leite, inspirado num sabor fabricado na Itália”, explicou o empresário.

Ao todo são 55 sabores distribuídos em quatro linhas: italiana, regional, tradicional e exótica, além de dezenas de sabores de picolés. As embalagens contam com a tecnologia QR Code, que permite o acesso de informações extras de cada produto. As receitas foram desenvolvidas por um sorveteiro italiano, com 25 anos de experiência. Para garantir a cremosidade e sabor, a fabricação inicia com a produção de uma base que fica maturando por pelo menos 24 horas. É esse processo que garante a cremosidade do sorvete.

Toda a fabricação é automatizada. “Investimos nas melhores máquinas disponíveis no mercado. Trabalhamos com insumos de primeira linha e, enquanto a maioria das empresas utiliza soro de leite na receita, nós utilizamos apenas leite integral. O Sorvete Veranni também tem menos gordura, menos açúcar e mais ingredientes naturais. Não compramos praticamente nada de fora do Tocantins. 95% das polpas de fruta são fornecidas de produtores da região, fomentando o agronegócio local e garantindo que o sorvete que chega ao consumidor tenha fruta de verdade. O abacaxi compramos em Miracema, o buriti vem do Bico do Papagaio, outras frutas compramos aqui em Palmas mesmo, como o maracujá, cupuaçu, morango da Ceasa, banana e milho”, explicou Osvaldo.

Outro cuidado importante é a atenção às normas da vigilância sanitária. “Além de usar apenas ingredientes de qualidade, com atenção máxima à validade e conservação dos insumos, utilizamos água duplamente filtrada e temos um processo extremamente rigoroso de higienização das máquinas”, afirma o empresário. A cada sabor preparado todas as máquinas passam por um processo de limpeza completa de quatro etapas: com dois diferentes tipos de desincrustantes, detergente e desinfetante. Esse cuidado elimina qualquer risco de contaminação do produto e garante também que um sabor não interfira na qualidade do outro.

Na fábrica trabalham 12 funcionários, um deles, o Valdivino Alves Glória, começou como servente de pedreiro e hoje é sorveteiro e está se preparando para ir à Itália, onde fará um curso na sorveteria Millete, umas das melhores do mundo. “Estou muito feliz pelo que aprendi até agora e pela oportunidade de crescer ainda mais. Fazer sorvete italiano é uma arte que me encanta”, comemorou.

Tanta dedicação e qualidade na indústria acabaram por conquistar o mercado. A Sorvetes Veranni já está em mais de 100 pontos de venda em Palmas e nos melhores restaurantes. O gerente de um dos supermercados que vendem a marca confirma que o Sorvete conquistou o paladar do tocantinense. “Estamos vendendo há menos de um ano e aqui compete com as marcas mais conhecidas de igual para igual. As degustações do produto sempre fazem muito sucesso entre os clientes. É um produto muito bom, com ótima aceitação”, afirmou o gerente do supermercado Mais Barato, Wanderson Ferreira Romão.

Preocupação Ambiental

A preservação do meio ambiente é uma preocupação cada vez mais presente, não só para os cidadãos, mas também para as empresas que adotam a sustentabilidade como um de seus valores. A Sorvetes Veranni se orgulha do título de “Amiga do Meio Ambiente”. “Todos os nossos potes são biodegradáveis, a energia é solar, limpa. Praticamos o uso racional da água, dentre outras ações. Nós construímos uma marca preocupada em proteger o meio ambiente, e que incentiva nossos colaboradores a tomarem ações responsáveis em seu dia a dia. Sempre buscamos um mundo melhor para todos”, afirmou Osvaldo, reforçando que a preocupação socioambiental está impressa também no símbolo de uma árvore, presente em todas as embalagens.

Expansão

Convidado para participar de um evento no Palácio Araguaia, sede do Governo do Tocantins, no mês de julho, Osvaldo Durães apresentou uma amostra dos Sorvetes Veranni, que fizeram muito sucesso. O sorvete de pamonha lhe rendeu elogios do governador Mauro Carlesse e um convite do Governador do Maranhão, Flávio Dino, para levar a marca também para o Estado vizinho.

De fato, a expansão para outros mercados está nos planos ainda para este ano. A indústria se prepara para novos negócios em Goiás e para a abertura de franquias. A indústria foi projetada com capacidade de produção para atender até 3 Estados, com quatro turnos de trabalho, produzindo uma tonelada de sorvete por dia e dois mil picolés por hora. “Apesar do cenário da pandemia e dos desafios e dificuldades de empreender, com muito trabalho e criatividade, conseguimos passar por esse momento com bons resultados e vamos seguir com um cronograma de crescimento. É muito gratificante ver tudo que construímos até hoje com nossa marca conquistando tantos clientes pela qualidade”, conclui o empresário Osvaldo Durães.

SERVIÇO:

Sorvetes Veranni

1012 sul, alameda 01, lote 07, número 09 – Palmas-TO

(63) 3214-2901

Funciona de segunda a sexta, das 08h às 18h, e aos sábados das 08h ao meio-dia.