A Ford, uma das empresas de veículos, por exemplo, até a tarde dessa quinta-feira, 18, negociou 83 caminhonetes Rangers. “Acreditamos que esse bom momento nas vendas seja o segmento do agronegócio que está em alta, um registro cerca de 30% melhor do que no ano passado. Fizemos uma promoção especial e, até sábado, esperamos negociar em torno de 200 veículos com os clientes”, frisou o diretor da Ford, Luciano Rosa.

O gerente de Marketing da DAF Caminhões, Cláudio de Oliveira, também aposta nas boas negociações. “Estamos expondo na Agrotins há 10 anos, recebendo muitas visitas de clientes em nosso estande e acreditamos que vamos fechar de 35 a 50 negócios até sábado”, almejou.

Luise Leite, do departamento de Marketing da Unicampo Pulverizadora, Máquinas Agrícolas e Fenação, destacou que a empresa está satisfeita com as negociações realizadas na feira este ano. “Ampliamos o espaço e a exposição de veículos em 40% a mais, por acreditar na evolução da feira. Esperamos chegar aos 30% em negociações de máquinas e veículos”, detalhou.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.