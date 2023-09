Por Wesley Silas

Pelo calendário do Sistema Faet, a 49ª Expo Gurupi estava marcada para acontecer no período de 26 de maio a 03 de junho e a cavalgada estava agendada para começar no dia 28 de maio com abertura oficial no dia 31 de maio; mas com a falta de recursos e em virtude da força da Agro 360 em Peixe, Agrotins, Expoara e Bahia Farm Show – feiras consideradas modelos a ser seguidas pelo Sindicado Rural de Gurupi, a Expo Gurupi foi adiada para o segundo semestre –uma decisão da diretoria do Sindicato Rural de Gurupi que teve o aval da prefeitura de Gurupi, dos deputados da região, do vice-governador Laurez Moreira e do Secretário de Agricultura Jaime Café.

Ainda sem data para acontecer, mas segundo a diretoria, deverá ser definida na próxima semana, criou-se no imaginário de mentes desocupadas as datas para a festa, inclusive com anúncios falsos amplamente divulgados nas redes sociais.

Segundo a diretoria do Sindicato Rural de Gurupi, a 49ª Expo Gurupi, provavelmente a decisão da data irá ser definida no início da próxima semana.

O pessoal do Governo do Tocantins pediram para esperarmos até a próxima segunda-feira, 18, quando termina a Exposição de Porto Nacional, mas para acontece vamos ter que marcar para outubro ou novembro quando acontece o período chuvoso”, disse.