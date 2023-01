Estudo será realizado na porção sul do Estado para identificar novos depósitos minerais, buscando impulsionar os empreendimentos já existentes e atraindo novos investidores para o Estado, gerando emprego e renda na região.

Por Redação

O Secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Sics), Carlos Humberto Lima, recebeu a visita do gerente do Serviço Geológico do Brasil – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (SGB/CPRM), Marcelo Ferreira da Silva. Também estiveram presentes, o presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Renato Jayme, o Secretário de Participações Sociais do Estado, Marcos Milhomens e o Presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA), Joseph Madeira.

Na ocasião, Marcelo da Silva, apresentou o projeto de Levantamento Eletromagnético Tocantins-Goiás que tem como objetivo realizar o Levantamento Aerogeofísico Eletromagnético (EM) na porção sul do estado com a divisa de Goiás, para detectar mineralizações de sulfetos maciços de ouro, cobre, prata, zinco, chumbo e outros bens minerais.

De acordo com Marcelo da Silva, os programas de levantamentos aerogeofísicos promovidos pelo Governo são muito eficientes porque os dados são divulgados de forma muito mais rápida e efetiva para a iniciativa privada.

“A partir dessa prospecção geofísica, inicia-se a busca por áreas mineralizadas, ampliando a possibilidade de descobrir novos depósitos minerais. O Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Tocantins mostra que o conjunto de rochas favoráveis às mineralizações existentes no norte de Goiás adentram no Estado, consequentemente transformando o Tocantins na nova fronteira mineral do país”, destacou o gerente.

Para o gestor da Sics, Carlos Humberto Lima, a região sul do Tocantins contém muitas riquezas minerais e o fomento à atividade mineira na região, com a atração de investimentos privados irá afetar positivamente o desenvolvimento socioeconômico da região, através da identificação de áreas prioritárias para investimento em pesquisa mineral, diminuindo o risco do investidor.

“O Governo do Tocantins, mais uma vez busca cumprir o seu papel de induzir a descentralização do desenvolvimento socioeconômico. O risco do investidor se torna menor com os dados levantados, além da infraestrutura logística, uma vez que a região sul do Estado será beneficiada com a construção do trecho 3 da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), ligando o porto de Ilhéus ao município de Figueirópolis, integrando-se com a Ferrovia Norte Sul, que foi projetada para escoar a produção de grãos e minérios, entre outras coisas”, afirmou o secretário.