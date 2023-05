Por Redação

A feira começa nesta terça, mas a programação na estrutura de cerca de 1.200m² do estande do Sistema FAET/Senar, o maior já montado pela entidade, terá início amanhã, dia 17, pela manhã, com o primeiro de três seminários que serão realizados, além de várias outras atrações.

Os seminários de bovinocultura de corte, de leite e de grãos vão tratar de temas da atualidade que interessam ao produtor rural e a programação especial do estande tem o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Governo Federal.

Palestras, seminários, empório de produtos artesanais, reuniões setoriais e exposições de realidade virtual estão entre as atrações do estande. Para o presidente do sistema, Paulo Carneiro, neste ano a participação do sistema promete ser marcante.

“Além da estrutura inédita, nós elaboramos uma programação que conta com especialistas nas diversas cadeias produtivas. Nosso foco é oferecer o melhor para aqueles que são a base da economia do nosso estado”, afirmou o presidente.

Capacitação e inovação

No primeiro dia de seminário, 17 de maio, o tema será Bovinocultura de Leite. O especialista Chistiano Nassif, irá ministrar a palestra “Gerenciando centavos para ganhar milhões”. Para ele, é possível acreditar que a pecuária leiteira é um negócio atrativo para pequenos e médios produtores.

“É necessário ter eficiência, equilíbrio de custo, escala de produção e treinamento da mão de obra. São diferenciais para que o produtor ganhe dinheiro”, afirmou Nascif.

A história de casal que começou a produzir leite com sete animais e em pouco tempo se tornou referência na atividade também será compartilhada no seminário. Os produtores Leomar Melo Martins e Marisa Alexandre Martins são do município de Santana do Itararé-PR e vão ministrar a palestra “Criando um negócio rentável em 10 hectares”.

Eles pretendem mostrar aos participantes como agregar valor ao produto, dicas de negócio e agricultura familiar.

Para a cadeia de Bovinocultura de Corte, já no dia 18, temas como pecuária lucrativa e expectativa para o mercado do boi gordo serão pontos importantes abordados.

O zootecnista Fernando Scotta vai abordar a rentabilidade da pecuária, as oportunidades de melhoria da produção, a evolução e adoção de tecnologias na fazenda, além de tendências e desafios do setor.

Já o palestrante Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Corte da CNA, vai tratar do ciclo pecuário, oferta de gado, demanda por carne bovina e as exportações brasileiras de carne, com foco especial na China.

Ele também irá discutir os desafios e oportunidades proporcionados pelo uso de tecnologia e avanços na rastreabilidade individual.

Seminário de Grãos

No evento de Grãos, o doutor em Agronomia, Cristiano Zerbato, vai tratar da agricultura de precisão, apresentando técnicas e tecnologias usadas no campo que trazem resultados como aumento de produtividade e redução de custo de produção das lavouras.

“Explicar que é possível fazer agricultura de precisão em pequenas propriedades e minimizar o custo de trabalho para maximizar os resultados, essa é a proposta”, afirmou o agrônomo

Com o objetivo de levar mais informações ao produtor na área de legislação trabalhista e fiscalização nas propriedades, o estande contará com o Assessor Jurídico da Comissão de Relações do Trabalho da CNA, Rodrigo Hugueney.

Jovens e mulheres do agro

Para os jovens, a programação terá como atração especial a influenciadora digital e produtora rural Camila Telles, que irá ministrar a palestra “O Papel dos Jovens no Agronegócio” em um espaço especial para jovens produtores, estudantes universitários e o público que se interessa pelos temas do agro.

A influenciadora, que conhece bem a lida no campo, vai usar sua experiência para gerar entusiasmo nos jovens, que segundo ela, serão os responsáveis pelas grandes transformações no agro. A palestrante é um fenômeno nas redes sociais e seus vídeos já alcançaram mais de 2 milhões de internautas.

As mulheres também terão uma atenção especial no estande. Além da apresentação de casos de sucesso de mulheres que estão à frente dos negócios no campo, o sistema FAET pretende estimular o debate entre as mulheres que atuam no campo que possam fomentar ações do segmento.

Realidade virtual e Evolução do Agro

Entre as novidades desta edição do sistema FAET/Senar, estará a oficina de realidade virtual, onde os visitantes terão a oportunidade de vivenciar experiências do dia a dia do campo.

Com o uso de óculos 3D, os participantes terão a oportunidade de vivenciar uma atividade rural tecnificada, sem estar no ambiente real e ter a nítida sensação de como os processos ocorrem.

Além disso, outra atração aguardada do estande é o Túnel com a Evolução do Agro. Um passeio pela história para conhecer as diversas etapas do processo evolutivo da atividade agropecuária no Brasil.

Empório Senar

Derivados do leite, doces e conservas, embutidos, defumados e exposição de artesanatos. Esses são alguns dos produtos que serão expostos e ofertados para degustação no Empório do Senar.

A vitrine vai mostrar a qualidade dos produtos que são frutos dos cursos e treinamentos em áreas como agroindústria e confecção.

“Mostrar nossas ações, a qualidade dos produtos e das boas práticas é o nosso objetivo”, pontuou o Diretor do DEPPS, Luiz Claudio Faria.

Além disso, segundo ele, instrutores dos cursos estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre as capacitações, os treinamentos e como os produtores e trabalhadores rurais podem complementar suas rendas a partir dessas iniciativas.

Agenda histórica

O estande do sistema FAET/Senar também será palco de um momento histórico para o agronegócio tocantinense: no dia 18 de maio será realizada a solenidade de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio do Estado do Tocantins.

A iniciativa contou com a presença do Governador Wanderlei Barbosa e de deputados estaduais, além de outras autoridades. A Frente na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins tem a proposta de tratar de assuntos do setor.

Além disso, o estande da entidade irá sediar uma reunião especial da Comissão Nacional de Desenvolvimento da Região Norte da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Estarão presentes os presidentes das Federações da Agricultura e Pecuária dos estados da região norte.