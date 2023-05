Por Redação

Conduzida pelo presidente da FPA, deputado estadual Eduardo fortes, a reunião teve como anfitrião o presidente da Fieto, Roberto Pires, e contou com a presença de mais seis parlamentares, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres, e o vice-presidente da Frente, Junior Geo.

“Através da Frente, nós estamos abertos para ampliar o diálogo e buscar o fortalecimento da agroindústria no Estado. Consequentemente, estaremos contribuindo pontualmente para desenvolvimento do Tocantins, com a ampliação do setor, instalação de novas indústrias e geração de emprego e renda”, reforçou Eduardo Fortes acrescentando também que a proposta de trabalho da FPA é também ouvir as cadeias como um todo para a melhor tomada de decisão.

“A FIETO está sempre aberta ao diálogo respeitoso e propositivo a fim de contribuir com o trabalho do setor público. Enxergamos nesta Frente Parlamentar um importante canal para que o setor produtivo seja ouvido quanto aos impactos e benefícios de cada proposição. E essa visita, que muito nos honra, é mais um passo nesse trabalho conjunto que só tem a somar para o desenvolvimento do estado”, observou o presidente da FIETO, Roberto Pires.

A reunião da Frente na FIETO contou ainda com a participação de conselheiros e integrantes da diretoria da Federação.