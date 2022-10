por Redação

Técnicas de vendas, negociação e planejamento serão colocadas em prática pelos alunos da Escola SESI de Araguaína durante a realização da 10º edição da Feira de Negócios dos Alunos da Escola SESI (FENAEM) nesta sexta-feira, 14/10.

Pais de alunos e toda comunidade podem participar da Feira que ocorre a partir das 18h e visitar os estandes com produtos idealizados na disciplina de Empreendedorismo. O ingresso pode ser adquirido na escola no valor de R$ 5 reais, que será destinado a formatura dos alunos.

A proposta é desenvolver a cultura empreendedora utilizando conceitos e práticas do mercado que aproximem os alunos da realidade dos negócios.

O evento disponibiliza para comercialização produtos confeccionados pelos alunos e produtos alimentícios como açaí, salgados cachorro quente, tortas, espetinhos e comidas típicas.

Empreendedorismo

A escola desenvolve com seus alunos a disciplina de Empreendedorismo para colocar em prática os conteúdos e, para isso, conta com a parceria do Sebrae. As aulas são ministradas uma vez na semana e buscam proporcionar aos alunos autoconhecimento, novos conhecimentos, além do espírito de coletividade.

A Escola SESI oferece ensino fundamental e novo ensino médio (matutino e vespertino) e vai abrir matrículas ainda no mês de novembro em sua unidade na Avenida Dom Emanuel, 1347, Bairro Senador.