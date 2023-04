Por Redação

Na tarde da última terça-feira, 13, ocorreu a 118ª reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE-TO), pela primeira vez em Araguaína/TO, na Arena Institucional da feira de Exposição do Polo Comercial e Industrial (Epoca). O encontro contou com a presença do secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Secihd) e membro do Conselho, Thiago Lopes Benfica, juntamente com o presidente do CDE-TO e secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, além de diversos outros conselheiros.

A reunião teve como objetivo discutir temas relacionados ao desenvolvimento econômico do Estado e debater propostas que possam impulsionar o crescimento da região. O gestor da Secihd destacou a importância do encontro reiterando o compromisso do Governo do Tocantins com o fomento da economia do Estado como um todo e ressaltou a necessidade de se investir em ações e projetos que impulsionam o desenvolvimento do comércio na região.

“Como membro do CDE-TO, sei que devemos pensar em formas de impulsionar o comércio local, valorizando os produtos e serviços produzidos na região, com vistas a fortalecer a economia local e atrair mais investimentos para Araguaína que é um dos principais polos econômicos do Estado, e sobretudo, para toda a região do Bico do Papagaio também”, ressaltou Benfica.

Carlos Humberto, frisou o termo de fomento do Governo do Tocantins, aportado para a Associação Comercial e Industrial de Araguaína (Aciara), organizadora do evento, no valor de R$ 650 mil. “Temos 10 anos desde a sua última edição da Feira Epoca, que retorna bem estruturada e organizada, estamos muito felizes em ver que o recurso aportado pelo Governo do Estado está sendo aplicado à economia local e não temos dúvida que esse evento trará ótimos resultados para os expositores”, afirmou.

Na ocasião, O presidente da Aciara, Denilson Silva, agradeceu ao apoio que tem recebido do Governador Wanderlei Barbosa e salientou seu orgulho em estar realizando novamente mais uma edição da feira expositiva.

“Estamos voltando de uma pandemia muito difícil que nos impossibilitou de continuar realizando a Feira Epoca e por isso quero agradecer ao nosso Governador Wanderlei Barbosa e todos que tornaram possível realizar esse evento importantíssimo para a agenda comercial de Araguaína e de toda a região”, finalizou.

Além dos temas tratados na reunião, contamos com a presença do sócio-administrador da empresa Pães Aliança, Tomaz Araújo, queexibiu aos conselheiros resultados deste importante case de sucesso, que é fruto do trabalho desse conselho. “Pra mim é um orgulho estar apresentando aos representantes deste Conselho, os nossos resultados alcançados e não tenho dúvidas de que esta indústria continuará sendo uma grande geradora de desenvolvimento, empregos e renda para Araguaína e região”, finalizou.