A Energisa vai promover amanhã, 7 de abril, o seminário “Jornalismo e inovação: a checagem de fatos contra a infodemia” em parceria com a Agência Lupa – primeira agência de checagem do país.

por Redação

O evento tem vagas limitadas e separamos 4 vagas para os profissionais que fazem parte da associação. É importante que seja alguém envolvido diretamente nachecagem de informações e produção de conteúdo.

O seminário terá a duração de 2h com a seguinte programação:

16h (BSB) – Abertura

16h30 – Checagem de fatos contra a infodemia – Gilberto Scofield Jr.

17h – Fontes confiáveis no setor de energia – Informações disponíveis e onde procurar – Claudia Schuffner

17h30 – Bate papo entre os palestrantes e perguntas e respostas

O evento será on-line e tem inscrições abertas até hoje, 6. Os interessados devem enviar um e-mail para [email protected] para receberem o link de inscrição.

Palestrantes:

Gilberto Scofield Jr. é diretor de Estratégias e Negócios da Agência Lupa. Foi diretor da agência de comunicação integrada Máquina Cohn & Wolfe, consultor de comunicação da secretaria de comunicação da Presidência da República e gerente de mkt da Ancine. Já escreveu para Revista Exame, Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo, Revista Época, IG Finance e O Globo, onde atuou como editor e correspondente em Pequim, na China, e Washington, nos EUA. É bacharel em Comunicação Social pela Universidade Gama Filho e possui MBA em Marketing Digital pela Fundação Getúlio Vargas.

Cláudia Schüffner é jornalista com 26 anos de profissão. Cobriu os setores de energia elétrica, petróleo e gás, telecomunicações, infraestrutura e macroeconomia para os jornais Valor Econômico, O Globo, O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil. A cobertura da Petrobras levou à área judicial, acompanhando os processos derivados da Operação Lava-Jato. Bacharel em Comunicação Social pela Faculdade Hélio Alonso e com um MBA em Informações Econômico-Financeiras e Mercado de Capitais pela UBS/B3.