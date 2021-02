São mais de 240 vagas com inscrições até 28 de fevereiro

Por Redação

O Grupo Energisa está com inscrições abertas para 240 vagas em seu programa de estágio em 10 estados, incluindo o Tocantins, com oportunidades para Palmas. As oportunidades são voltadas para nível técnico e superior nas áreas como Administração, Direito, Engenharia, Estatística, Matemática e Física. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no link https://jobs.kenoby.com/ estagioenergisa/.

“Ser estagiário na Energisa tem sido um grande processo de amadurecimento pessoal e profissional. Tive a oportunidade de interagir com diversas áreas da empresa e bastante liberdade para expressar ideias, contribuir com as atividades da área e promover melhorias no meu departamento. Além de poder contar com o apoio de um time incrível sempre disposto a compartilhar conhecimento”, conta o acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Tocantins, Patrick Laskoski, que há um ano estagia na área de Planejamento e Orçamento da Energisa Tocantins.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12 meses para os estagiários das vagas de nível superior. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida. Além disso, a Energisa Tocantins é a 52ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil, sendo a terceira melhor da região Norte, segundo o ranking Great Place To Work.

“Estamos em busca de candidatos criativos para que possamos desenvolver novos talentos. Acreditamos que esta é uma grande oportunidade considerando todos os desafios enfrentados por jovens durante a pandemia. Queremos ser a porta de entrada deles para o mercado de trabalho e, por isso, decidimos oferecer este ano o maior programa da história da Energisa, uma empresa completa de energia, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade no atendimento ao cliente”, afirma o diretor de Recursos Humanos do grupo, Antônio Negreiros.