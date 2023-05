Por Redação

Capacitar e desenvolver características empreendedoras para os profissionais do agronegócio. Este é o objetivo do Empretec Rural, maior programa de formação empreendedora em escala global. O Sebrae Tocantins levará o seminário de imersão presencial de 6 dias para os municípios de Gurupi, sul do Estado, e Paraíso do Tocantins, região central.

As entrevistas para participar do seminário ocorrerão de 15 a 19/05 para turmas em Gurupi e de 15 a 26/05 para os empresários que desejarem fazer o curso em Paraíso do Tocantins. Mais informações devem ser consultadas por meio do link: http://cliente.sebraeto.com. br/empretec-rural. Após preencher os dados, um gestor da instituição entrará em contato para as demais orientações de participação.

A analista técnica do Sebrae, Raquel Montelo Moura Carvalho, explica que o curso possui 60 horas de capacitações em que o empresário irá desenvolver as características empreendedoras. “É uma metodologia desenvolvida pela ONU (Organização das Nações Unidas) testada e aprovada em mais de 40 países, os cases de sucesso são recorrentes e cerca de 96,2% colocam o conhecimento adquirido em prática. Nosso conselho é que participem e aproveitem ao máximo esta oportunidade única de terem seus negócios transformados”, pontua, acrescentando que no segundo semestre o seminário Empretec Rural acontece em Araguaína, no norte do Estado.

Empretec Rural

O Empretec Rural é um programa para empresários e futuros empreendedores do agronegócio, tendo como alvo produtores rurais das áreas de produção vegetal (hortifruticultores, produtores de grãos, empreendedores de reflorestamento etc), de produção animal (criadores de gado, suínos, frango etc) e aquicultura.

A metodologia criada pela Organização das Nações Unidas é executada no Brasil, exclusivamente, pelo Sebrae em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE). O Empretec, que conta com subsídio de 50% do Sebrae, é o principal programa de formação de empreendedores no mundo, auxiliando no desenvolvimento das dez características empreendedoras. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)