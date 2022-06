por Redação

Foram ganhadores na 4ª edição do Prêmio FIETO de Inovação em 1º lugar: Rad Informática, 2º lugar: Rio Construção, 3º lugar: Brk Ambiental/Saneatins, 4º lugar: Itafos Arraias, 5º lugar: Carne de Jaca Palmas. As indústrias vencedoras além dos certificados de reconhecimento as iniciativas inovadoras, foram contempladas com os seguintes prêmios: 1º lugar – MacBook Pro, 2º Lugar – MacBook Air, 3º lugar – iPad Pro, 4º lugar – iPad Air, 5º lugar – iPad Mini.

O presidente da FIETO, Roberto Pires, no início do discurso durante a cerimônia de premiação, agradeceu o trabalho histórico prestado pelo primeiro presidente da Federação, Antônio Conceição Cunha Filho, e seu legado de ousadia a frente da instituição. Ele disse também que, “inovar é sair da zona de conforto, é buscar novas alternativas, produtos e soluções. As empresas premiadas são exemplo para os demais empresários do Tocantins, pois provam que é possível implementar práticas inovadoras na indústria para obter melhores resultados”, ressaltou o presidente da Federação, Roberto Pires.

A empresária, fundadora da Carne de Jaca, Edivângela Silva, 5ª colocada, emocionada disse, “nascemos em meio a pandemia, a carne é missão de alma, me renova, reaviva minha vida, vamos mostrar a Carne de Jaca ao mundo”. Ela ainda explicou, “tudo nasceu por causa do meu filho de 5 anos que não pode consumir a proteína de origem animal, por isso é missão”.

O diretor da Rad Informática, Robson Fernandes da Silveira Júnior, disse que o sentimento é de satisfação, que o prêmio é um fator motivacional, pois toda a equipe foi premiada pelo esforço empregado. A Rad Informática existe há 27 anos no mercado de Araguaína.

Banca Julgadora

Compuseram a banca julgadora das ações inovadoras a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Instituto Federal do Tocantins (IFTO), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/TO), o Serviço Social da Indústria (SESI/TO), o Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual da Indústria, Comércio e Serviços (SICS), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/TO), Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS).

O vice-presidente da FIETO, Carlos Suzana, entregou placa em agradecimento a todos os membros do comitê de avaliadores.

Conheça as iniciativas inovadoras premiadas clicando aqui.