Empresários que aderiram ao Projeto Desenvolvimento do Turismo Sustentável de Porto Nacional fizeram parte de uma missão que visitou, na última semana, as cidades de Natividade (TO) e Pirenópolis (GO). A iniciativa é uma das ações do projeto, realizado em parceria entre o Sebrae Tocantins e a Prefeitura de Porto Nacional, que visa fortalecer a cadeia produtiva do turismo no município.

“Os municípios de Natividade e Pirenópolis foram escolhidos por toda sua organização, rotas turísticas formatadas e governança atuante. O objetivo é criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios do município, estimulando a inovação, criatividade e a competitividade dos produtos e serviços turísticos”, ressaltou a gerente do Sebrae em Porto Nacional, Camila Giatti.

A analista técnica e Gestora de Turismo do Sebrae Tocantins, Milena Lima, acompanhou os empresários nos dois polos turísticos e destacou que o benchmarking a destinos turísticos de referência e que se assemelham à realidade local ao qual estão sendo desenvolvidas as ações do projeto auxiliam os empresários a implementarem inovações na condução dos seus negócios. “Os empreendedores portuenses puderam ter durante cinco dias uma experiência enriquecedora trazendo não só para seu empreendimento, mas também para todos os demais participantes do Projeto conhecimento e possibilidades para que o turismo em Porto Nacional faça parte da Rota das Cidades Turísticas de Sucesso”, enfatizou Milena.

Roberto Batista da Costa é um dos empresários que esteve na missão. Ele afirma que é um momento de muito aprendizado sobre o desenvolvimento do turismo em outras localidades. “Para mim foi uma experiência única, muito boa. Aprendi bastante e voltei da viagem com outra visão sobre o que é turismo. A missão abriu minha mente e foi um divisor de águas. A gente aprende lições que servem para aplicar aqui no nosso negócio”, pontuou.

Fernando Shock, secretário de Cultura e Turismo de Porto Nacional, ressaltou que a missão superou as expectativas. “Foi um intercâmbio sensacional, e aprendemos, principalmente, como eles vendem a sua cultura e recebem o turista. Aprendemos como as pousadas, hotéis e guias atuam de forma integrada e o quanto é importante o setor público trabalhar em conjunto com os empresários, além de gerar emprego e renda por meio do turismo”, avaliou.

Nesta quinta-feira (4) a missão terá uma reunião com outros empresários para repassar as informações sobre a experiência que tiveram com as visitas.