da redação

Mauro Luis Correia, atual CEO da HPE Automotores do Brasil, que produz veículos Mitsubishi e Suzuki no Brasil, destacou quão necessário foi o encontro com o governador, ressaltando, ainda, a importância do agronegócio para economia nacional, por meio da comercialização de automóveis.

“Hoje, o agronegócio é o mercado mais importante que temos no Brasil. Estar na Agrotins é algo essencial, pois produzimos veículos, principalmente picapes, a base do trabalhador do agro. Isso fomenta o comércio e a economia. Vemos que o governador está muito comprometido em fazer o Estado crescer, juntamente com o agronegócio e a economia do Tocantins”, comentou Mauro Luis Correia.