Por Wesley Silas, com informações da Fieg

A cerimônia de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial aconteceu no Dia da Indústria, na quarta-feira, 25, no Teatro Sesi, em Goiânia e contou com a participação de lideranças do setor produtivo e autoridades públicas.

Neste ano, a honraria nacional foi entregue ao empresário José Garrote, fundador da indústria São Salvador Alimentos (SuperFrango), e ao ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende (in memoriam), que foi representado pela filha Ana Paula Rezende. Já a homenagem estadual reconheceu os empresários José Batista Sobrinho, da JBS S.A. (Friboi), e Oswaldo Stival, um dos precursores da indústria de beneficiamento do arroz em Goiás.

Oswaldo Stival é um dos precursores da indústria do beneficiamento do arroz em Goiás, Oswaldo Stival foi um dos fundadores do Sindicato das Indústrias do Arroz no Estado de Goiás (Siago), em 1973, e sua empresa, a JB Stival, deixou marcas famosas como Goyanas e Veneza, incentivando e agregando valor aos produtos, distribuídos em Goiás e em todo território nacional.

Segundo o presidente da Fieg, Sandro Mabel, o Mérito Industrial distingue quem faz a diferença ao impulsionar e encampar ideias desenvolvimentistas. “Goiás tem uma indústria forte, diversificada e competitiva. Toda essa performance, por justiça, deve ser atribuída ao dinamismo dos empresários goianos, que, a despeito das dificuldades, mostram força e resiliência, com produtos de qualidade, inovação e criatividade”.