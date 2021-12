por Wesley Silas

“Fazemos parte de um processo de desenvolvimento econômico e é muito importante a gente participar do desenvolvimento social das pessoas que tiveram algum problema penal para reintegrá-las na sociedade. A empresa não pode virar as costas e tem que participar deste processo e por isso estamos fazendo uma parceria para a gente recrutar os jovens adolescentes e reintegrá-los à sociedade dando, talvez, a primeira oportunidade de trabalho. Que sirva de exemplo para outros empresários e também para estes jovens”, disse Dominici.

A reunião para firmar a parceria contou com presença do coordenador da Unidade Semiliberdade do Sistema Sócioeducativo de Gurupi, Ricardo Figueiredo de Oliveira, das agentes do sistema Sócioeducativo Gislayne Carvalho e Auricelia Cardoso Coelho. Eles foram recebidos pelo diretor da empresa Marcelo Dominici e pela Psicóloga Organizacional, Adelaine Justina da Silva Furtado.

De acordo com o coordenador da Unidade Semiliberdade do Sistema Sócioeducativo de Gurupi, Ricardo Figueiredo de Oliveira, o sistema Sócioeducativo é um braço da Secretaria de Cidadania e Justiça e atua em Gurupi com o Centro de Internação provisório e a Unidade de Semiliberdade (Ceip Sul), encontram 29 adolescentes internos e 06 na Semiliberdade.

“A Ceip Sul atende o público, adolescentes apreendidos por atos infracionais, entre as idades de 12 a 21 anos e tem como finalidades ressocialização e torná-los protagonista de suas próprias vidas”, disse.