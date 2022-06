por Redação

Paulista, natural de Franca, chegou em GURUPI, ainda recém formado, em 2002, quando iniciou sua carreira como representante comercial, logo se tornou um pequeno empresário do segmento de nutrição animal, e com uma trajetória acentuada de crescimento no Agronegócio, difundiu pro segmentos de insumos pecuários, máquinas agrícolas e transportes.

Marcelo Dominici, além de empresário de referência, é uma personalidade muito atuante no Tocantins como consultor técnico e comercial de muitas fazendas de pecuária intensiva. Profissional dedicado, tem orgulho de dizer que fez muitos amigos no ambiente de trabalho e que gera hoje mais de 150 empregos diretos. Fala com orgulho da divisão de valores, do compartilhamento e da geração das oportunidade e acredita no desenvolvimento social através do crescimento econômico.