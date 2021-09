A empresa Porto Seco, responsável pela Multimodal em Gurupi, assinará o primeiro contrato comercial de transporte com um mineradora de manganês de Palmeirópolis, o evento ocorrerá as 8h30min, no local da Multimodal.

O evento está sendo organizado pela diretoria da Secretaria de Industria e Comércio do município e o funcionamento da linha de ferro na região se tornará uma realidade, lembrando que a ferrovia norte sul em funcionamento ajudará no fortalecimento da economia e melhorará a competitividade nos preços dos transportes.

Em março deste ano, durante reunião com o governador Mauro Carlesse e a prefeita Josi Nunes, o diretor de Operações do Porto Seco Centro-Oeste, Everaldo Fiatkoski, informou que o contrato de concessão do Terminal Multimodal de Gurupi foi celebrado com a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias com a Porto Seco Centro-Oeste, em 2017 e, desde então, a empresa só conseguiu fazer dois carregamentos de minério na região.

Prazo da obra

De acordo com o Edital, a empresa vencedora Porto Seco Centro Oeste teria o prazo de um ano, a partir do ano de 2016, a contar da publicação no DOU do Contrato firmado, para colocar em operação, pelo menos, um terminal, mantendo o transporte mínimo de 294.000 t/ano e a partir do segundo a produção mínima anual deve passar a 500.000 toneladas.

O Edital prevê ainda que nas áreas de concessão do Pátio de Integração Intermodal de Gurupi, fica terminantemente proibida a exploração de hotel, motel, hospedaria, restaurantes, bares, estabelecimentos de diversão e congêneres.