A empresa Intinera Construções Ltda, responsável pela duplicação da BR-153, estará selecionando, até às 12h desta sexta-feira, 12, currículos de trabalhadores para atuarem em diversas áreas como vigilante, motoboy, auxiliar de escritório, operadores de máquinas pesadas, técnico em geologia, técnico em enfermagem, mecânicos, entrou outras profissões.

Confira a relação de profissões que a empresa irá contratar:

Vigilante

Porteiro

Motoboy

Copeira

Secretária

Auxiliar administrativo

Auxiliar de escritório

Auxiliar de produção

Auxiliar logística

Auxiliar de almoxarifado

Operador de Escavadeiras hidráulicas,

Operador de Motoniveladora,

Operador de Pá Carregadeira,

Operador de Trator de Esteira,

Técnico em Geologia,

Técnico em Segurança do Trabalho,

Técnico em Enfermagem,

Técnico em Mecânica,

Mecânico Industrial,

Eletricista,

Eletrônico,

Eletrotécnico.

Soldador e Marceneiro.

Segundo apurou o Portal Atitude nesta sexta-feira a empresa Intinera irá fazer seletivas para diversas profissões para contratação de trabalhadores. A empresa está localizada na Avenida Pará, nº 1.948 esquina com a Rua 21.

Sobre a obra:

O contrato de concessão para duplicação da BR-153 entre Anápolis e Aliança-TO foi assinado no dia 01 de outubro pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura (MInfra) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e terá mais de R$ 14 bilhões em investimentos

Com 850,7 quilômetros de extensão, entre os municípios de Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO), as rodovias concedidas terão investimentos de R$ 7,8 bilhões em duplicações e melhorias na segurança viária e outros R$ 6,2 bilhões em contratação de serviços ao usuário.

O trecho a ser duplicado no Tocantins, neste primeiro projeto de concessão, será de 178,9 quilômetros e compreende os municípios de Talismã, Alvorada, Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Dueré e Gurupi. No Tocantins, a BR-153 corta o Estado de Norte a Sul com uma extensão que ultrapassa 600 quilômetros.

TRAVESSIAS URBANAS – Além disso, o projeto abrange a implantação de faixas adicionais, vias marginais, dispositivos de interconexão em desnível, passarelas de pedestres, passagens inferiores, iluminação nas travessias urbanas e nas vias marginais, dentre outras melhorias. Também está previsto o atendimento 24h ao usuário que utilizar a via