Por Redação

A empresa Gurupiense Terra Boa Pecuária, distribuidor PREMIX, empresa líder no segmento de Nutrição Animal do País, recebe o Título de Maior Ponto de vendas do Brasil do ano de 2021.

Concorrem a esse ranking todos os representantes e distribuidores da PREMIX localizados por todo Brasil. Isso mostra o trabalho de quase 20 anos, com muita competência, seriedade, transparência de uma equipe capitaneada pelo médico veterinário e empresário Marcelo Dominici o qual se orgulha de trazer mais esse título pra cidade de GURUPI.

“Fico feliz com mais essa conquista e agradeço a todos colaboradores independente da função, do cargo e do tempo de empresa. Essa conquista é nossa. Isso é fruto de um incansável trabalho feito com muito coração, dedicação e união de uma equipe maravilhosa!

“Dedico esse prêmio sobre tudo à Deus e as nossas famílias. Agradecemos aos clientes, parceiros e amigos pela confiança”. Disse: “São quase 20 anos de muito trabalho e vamos pros próximos 20”, arrematou Dominici .