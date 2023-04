Por Redação

Luzimangues terá em breve um novo e importante empreendimento no local. A empresa Fazendão Agronegócio, uma das maiores empresas do ramo na região central do país, com sede no município de Cariri do Tocantins, irá se instalar no principal distrito de Porto Nacional.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 04, na Subprefeitura que fica localizada em Luzimangues. Na ocasião estiveram presentes o prefeito, Ronivon Maciel, o vice-prefeito, Joaquim do Luzimangues, representantes da empresa Fazendão, além de secretários da gestão municipal.

Em sua fala durante a reunião, o prefeito Ronivon Maciel enfatizou, “a empresa Fazendão tem crescido de forma extraordinária, e é com certeza uma imensa alegria que os negócios estejam expandindo em Porto Nacional, contemplando agora Luzimangues. A instalação de mais uma unidade da empresa no município, especificamente falando do nosso distrito, é de suma importância, muitas pessoas serão beneficiadas, e o desenvolvimento da cidade é certo”, afirmou o gestor municipal.

Em seguida, o vice-prefeito, Joaquim do Luzimangues, disse: “Eu fico extremamente feliz e satisfeito, a empresa Fazendão vai chegar com a instalação do seu terminal, fazendo de Porto um destaque por possuir uma esmagadora de soja na sede da cidade e outra em seu principal distrito. Muitos empregos serão gerados, inclusive o município pretende oferecer cursos de capacitação para que a mão de obra especializada seja abundante no próprio distrito de Luzimangues. Teremos ainda a implantação da nossa primeira usina de etanol, derivada do milho e não da cana de açúcar. Em consequência dessa instalação mais dividendos serão gerados para o município, mostrando para o mundo que Porto Nacional é uma potência em crescimento, que merece atenção dos investidores, esse é um momento memorável”, concluiu.

Sobre a empresa Fazendão

A Fazendão é uma das maiores empresas do Agronegócio da região central do país. Com foco na soja, recebe e armazena os grãos, além de industrializá-los, agregando valor ao produto. Iniciou suas operações em 2004 com uma pequena loja e se tornou uma grande indústria que hoje esmaga 650 mil toneladas de soja por ano, desativa 300 mil toneladas de soja, emprega mais 700 colaboradores e tem capacidade para armazenar 350 mil toneladas de soja.