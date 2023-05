por Redação

Os 60 anos de fundação da Cooperativa C.Vale, serão presenteados com a inauguração de uma das maiores esmagadoras de soja do país. Com previsão para conclusão em novembro de 2023, o investimento na obra, que está sendo realizada em Palotina – PR, é de cerca de R$ 1 bilhão. A empresa tocantinense Engetins, está a frente da construção na montagem de estruturas e equipamentos.

A indústria vai ocupar cerca de 12 hectares e terá três armazéns e um estacionamento com capacidade para 240 carretas. A obra deve gerar, ao longo do percurso, cerca de mil e quinhentos postos de trabalho. O empreendimento poderá processar 2,5 mil toneladas de soja por dia, podendo ainda, ser ampliada e chegar às 3 mil toneladas. Por ano, serão processadas cerca de 15 milhões de sacas de soja.

A previsão é de que a esmagadora, após inaugurada, movimente também o cenário de empregos no município, já que a probabilidade é da criação de 580 empregos diretos e indiretos.

Engetins no Tocantins

No estado, onde está a matriz, a empresa já realizou obras para a Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh grãos s.a (ALZ) e para o Fazendão Agronegócios, que hoje estão entre as maiores e mais importantes no segmento. Em outros municípios como Monte do Carmo, Brejinho de Nazaré/TO, Cariri/TO, Bernardo Sayão/TO, Palmeirante/TO, Peixe/TO, Barra do Ouro/ TO, Formoso do Araguaia/TO, Marianópolis/TO, Divinópolis/TO, Caseara/TO, Itaporã do Tocantins/TO, Porto Nacional/TO e Alvorada/TO realizou montagens de diversos tipos de estruturas e equipamentos.

Cenário Nacional

A nível nacional a empresa já atuou atendendo indústrias com a Bunge e a Moinho Dias Brando e já executou projetos no Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará, Bahia e no Ceará.

Engetins

A empresa trabalha com foco em atender negócios rurais e indústrias na montagem e manutenção de equipamentos agroindustriais para beneficiamento, armazenagem e movimentação de grãos. A atuação da Engetins iniciou-se no estado do Tocantins em 2015 e hoje transita nas mais diversas localidades do território nacional.