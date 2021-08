Na manhã da última terça-feira, 10, representantes da Taunsa Commodities participaram de uma reunião na sede da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), o encontro teve como objetivo conhecer os programas de incentivos fiscais oferecidos pelo Governo do Tocantins, já que os empresários planejam a expansão de sua atuação com a implantação de uma unidade no Estado.

O presidente da empresa, Cleidson Augusto Cruz, agradeceu a recepção da equipe Sics, e abordou sobre o estudo que está sendo realizado para a construção de uma unidade de armazenagem e transbordo e sobre a possibilidade de implantar também uma esmagadora, visto o valioso potencial agrícola e logístico do Estado, que é fundamental para o sucesso do projeto. “Nós já atuamos no Estado através de empresas parceiras e agora estamos estudando a viabilidade de implantação de uma das nossas unidades na região, já temos uma identificação forte, somos uma empresa jovem assim como o Tocantins, estamos em pleno crescimento e acreditamos que o projeto tem grandes chances de gerar bons resultados”, apontou.

Fundada em 2008, as atividades do Grupo Taunsa são na área de commodities, agricultura, agrofomento e trade, atuando nos mercados nacional e internacional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos seus clientes e contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil e nos países dos seus clientes.

Para o Superintendente de Desenvolvimento Econômico, Iranilson Mota, que na ocasião representou o titular da pasta, Tom Lyra, a reunião foi importante para que os empresários pudessem conhecer um pouco melhor as potencialidades do Tocantins e os Benefícios Fiscais oferecidos pelo Governo do Estado aos investidores que fomentam o interesse de instalar seus negócios no Tocantins. “A estrutura da Sics e sua equipe estão à disposição dos empresários para contribuir com o desenvolvimento e crescimento de todas as cadeias produtivas da nossa economia, assim como anseia o Governador Mauro Carlesse e o secretário Tom Lyra, que com uma visão empresarial buscam fomentar a implantação de novos negócios e a expansão dos já existentes com foco na geração de novos postos de trabalho para a população tocantinense”, concluiu.