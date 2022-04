por Wesley Silas

A empresa Terra Boa, administrada médico veterinário Marcelo Dominici, recebeu pelo segundo ano consecutivo o reconhecimento como a empresa destaque na categoria de maior vendedor do ano da Beckhauser em equipamentos para contenção bovina.

“Somos em mais de 40 entre representantes e distribuidores no Brasil da Beckhauser empresa líder no segmento de tronco de contenção bovina, equipamento muito utilizado para procedimento em curral de manejo”, disse o empresário que também atua como representante de uma empresa nacional líder em nutrição na região sul do Tocantins.

Segundo o empresário, o grupo Terra Boa, que neste ano completa 20 anos de atuação no Tocantins; a três anos representa a Beckhauser com vendas dos seus produtos, entrega, monta e oferece assistência nos equipamentos com garantia e revisões programadas.