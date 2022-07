Por Redação

A comissão terá como presidente o juiz Manuel de Faria Reis Neto, auxiliar da Presidência do TJTO. Outros dois magistrados formam a comissão: Océlio Nobre da Silva, juiz auxiliar da Presidência, e José Ribamar Mendes Júnior, que são membros titulares. Elaine Andrade Patrício da Silva Medeiros será a secretária.

“A presente Comissão do Processo Seletivo poderá designar magistrados e servidores como avaliadores e examinadores para colaborar no processo de avaliação do presente certame”, diz o artigo 2º da portaria, assinada pelo presidente do TJTO, desembargador João Rigo Guimarães.

