O Sistema Nacional de Empregos (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Seta) apresenta nesta terça-feira, 26, 412 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. São 134 vagas em Palmas, 11 em Taquaralto, 78 em Araguaína, 62 em Paraíso do Tocantins, 20 em Guaraí, 68 em Porto Nacional, 23 em Gurupi, três em Araguatins e 13 em Dianópolis.

Por Redação

Em Gurupi, o Sine firmou parceria com um atacadista de alimentos de Brasília – DF, que está em fase de construção na cidade tocantinense. De acordo com a gerente do Sine Gurupi, Kellen Dias Lima nos próximos dias o painel da unidade trará oportunidades no setor da construção civil como serventes, pedreiros, eletricista e técnico de segurança do trabalho “Começaremos intermediando os trabalhadores da obra e posteriormente os que trabalharão na loja”. Explica a gerente.

Sobre a parceria, a gerente comenta: “Com a pandemia a intermediação de mão-de-obra diminuiu muito em Gurupi e em todo o Estado. Essa parceria com o atacadão trará novas oportunidades aos trabalhadores gurupienses e da região sul com destaque para os jovens que são maioria em nossa cidade”. A gerente ressalta que os interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos ao painel disponível diariamente no site da Setas e encaminhar os currículos no e-mail do Sine Gurupi [email protected].

Ressalta-se que devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos presenciais do Sine em todo o Estado continuam suspensos.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: [email protected]; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: [email protected]; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail [email protected]

Nas mensagens enviadas a esses contatos devem conter nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine o contato só pode ser feito por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/

Contatos

Araguaína – 34143634 (8h às 18h)

Araguatins – 34741100 (8h às 14h)

Paraíso – 36023340 whatsapp (8h às 14h)

Porto Nacional – 33632717 (8h às 14h)

Guaraí – 34641710 (8h às 14h)

Dianópolis – 36921628 (8h às 14h)

Gurupi – 33512477 WhatsApp (8h às 14h)

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego ,ou as redes sociais, sendo no Facebook o perfil @setasTo, e no Instagram Setas Tocantins.