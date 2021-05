O projeto entra na pauta no momento em que o Brasil registra recorde de jovens que não trabalham nem estudam.

Entrou na pauta desta semana do Senado Federal o projeto de lei (PL 5228/2019) que apresentei para ajudar os jovens brasileiros a conseguirem o tão sonhado 1º emprego.

A proposta, relatada pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), prevê a redução do INSS patronal de 20% para até 1% e da alíquota do FGTS de 8% para 1%, entre outras vantagens (no 1º ano).

Para ser contratado, o jovem precisa estar matriculado em curso superior ou no ensino técnico. O contrato terá validade de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O projeto entra na pauta no momento em que o Brasil registra recorde de jovens que não trabalham nem estudam. Segundo o IBGE, 1 de cada 4 brasileiros com idade entre 15 e 29 anos estão nesta situação, maior percentual já registrado em 8 anos.

O texto será votado nesta quinta-feira e estou confiante de que iremos aprová-lo e com isso dar uma nova perspectiva para nossa a juventude.