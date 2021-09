Share on Twitter

Por Redação

O Sebrae Tocantins está com inscrições abertas até 28 de setembro para o processo seletivo externo, com oportunidades para quem possui nível médio completo e ensino superior em diversas áreas. O Comunicado de Seleção 04/2021 disponibiliza 12 vagas para Analista Técnico I e cadastro reserva para Analista Técnico II e Assistente II, distribuídas nas cidades de Palmas, Colinas e Paraíso.

A seleção será executada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (FAPETEC), instituição contratada pelo Sebrae Tocantins para esse fim. As etapas serão realizadas de forma remota e presencial em três fases: Prova Objetiva e Discursiva; Análise Curricular e Documental; e Entrevista Individual por Competências.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para Analista Técnico I e II e R$ 50,00 para Assistente II. A relação de emprego será regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para todas as vagas, os selecionados que forem convocados terão contrato por prazo indeterminado.

Além do salário de R$ 2.536,83 para Assistente II; R$ 3.870,50 para Analista I e R$ 6.394,06 para Analista II, o Sebrae Tocantins oferece os seguintes benefícios fixos: Assistência Médico Hospitalar, Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida em Grupo, Vale-Transporte, Auxílio Alimentação no valor de R$ 1.285,00 e Auxílio Educação (com regras específicas).

Os interessados podem ter acesso ao edital completo e se inscrever no link: https://bit.ly/3CeLXxc

*Confira abaixo as vagas disponíveis:*

*Analista Técnico I*

Colinas do Tocantins – 1 vaga

Paraíso – 1 vaga

Escolaridade exigida: Ensino superior completo em qualquer formação

Palmas – 10 vagas

Escolaridade exigida: Ensino superior completo em diversas áreas, conforme definido em cada perfil, podendo ser: Administração de Empresas ou Administração de Recursos Humanos; Ciências Econômicas, Contábeis ou da Computação; Direito ou Políticas Públicas, Engenharia Civil, da Computação ou de Software; Logística; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão da Tecnologia da Informação; Redes de Computadores; Agronomia; Comunicação Social (habilitação em Jornalismo ou Relações Públicas), Jornalismo ou Marketing.

*Analista Técnico II*

Palmas – cadastro de reserva

Escolaridade exigida: Ensino superior completo em Administração, Pedagogia ou Psicologia.

Pós-graduação completa em atividades relacionadas à área de Gestão de Pessoas

*Assistente II*

Palmas – cadastro de reserva

Escolaridade exigida: Nível médio completo