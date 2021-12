No mês de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro) que visa conscientizar a sociedade sobre a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados neste ano, no Tocantins, cerca de 142 mil pessoas possuem algum tipo de deficiência. Em se tratando do mercado de trabalho, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitos desafios quanto à sua inclusão. Segundo dados da última Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2019, estima-se que no Tocantins somente 628 PcDs possuam vaga no mercado formal de trabalho, revelando uma porcentagem baixíssima de empregabilidade, inferior a 1%.

O Sabin Medicina Diagnóstica no Tocantins prioriza o movimento de inclusão e possui programa de diversidade, iniciativa criada para refletir sobre questões rotineiras que fomentem o respeito e a promoção de diversidade na empresa, além de treinamentos focados na temática e um tradicional bate-papo a fim de propagar o acolhimento na equipe. “Me lembro bem do carinho, respeito e paciência que tiveram comigo no início do treinamento, pois para o time era algo novo. Apesar de serem apenas detalhes que refletem no “Jeito Sabin de Ser”, pude conhecer toda a cultura da empresa e todos os colaboradores. Sou grata a todos pela confiança, carinho e cuidado desde o primeiro momento”, ressalta a colaboradora do Sabin no Tocantins, Débora Ribeiro Mesquita, que nasceu com deficiência auditiva.

Lei de Cotas

No Brasil, de acordo com a Lei nº 8.213/91, toda empresa com mais de 100 funcionários deve ter de 2% a 5% dos cargos oferecidos preenchidos por pessoas com deficiência.

“Sem a Lei de Cotas, os deficientes jamais teriam a oportunidade de serem contratados ou realizar um trabalho digno. Reconheço que ainda temos muito o que vencer, porém a luta por igualdade nos direitos vem sendo cada vez mais positiva. Com essa Lei consigo ir além, pois creio que há esperança na inclusão como parte da diversidade e da igualdade de oportunidades a todos os deficientes”, comenta Débora.

Para a gestora do Sabin no Estado do Tocantins, Nayara Borba, todo colaborador pode apresentar produtividade alta desde que esteja motivado, receba feedbacks e participe de um bom clima organizacional. “O Sabin tem como um de seus preceitos o movimento de inclusão, bem como o de diversidade, buscando potencializar o melhor de cada um. Somos uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil e queremos dividir nossas conquistas com todas as pessoas que compartilham dos nossos ideais”, explica a gestora.